Michigan craft beer guide: Breweries in Ann Arbor

ANN ARBOR, Mich. - Whether you're heading to Ann Arbor for a Michigan game, a night out or a bite to eat, you can enjoy a beer that was brewed in the city.

Check out one (or all) of these breweries in Ann Arbor.

Arbor Brewing Co.

114 E Washington St.

Ann Arbor, MI 48104

Biercamp

1643 S State St.

Ann Arbor, MI 48104

Blue Tractor Brewing Co.

207 E Washington St.

Ann Arbor, MI 48104

Glasshouse Brewing Co.

2350 West Liberty St.

Ann Arbor, MI, 48103

Grizzly Peak Brewing Co.

120 W Washington St.

Ann Arbor, MI 48104

HOMES Brewery

2321 Jackson Ave.

Ann Arbor, MI 48103

Jolly Pumpkin Cafe & Brewery

311 S Main St.

Ann Arbor, MI 48104

Pileated Brewing Co.

2290 S Industrial Hwy

Ann Arbor, MI 48104

Wolverine State Brewing Co.

2019 W Stadium Blvd.

Ann Arbor, MI 48103

