"Saturday Night Live" spoofed the famous finale of "The Sopranos" in their latest cold open.

Robert Mueller (Robert De Niro) happens upon President Donald Trump's (Alec Baldwin) dinner with Rudy Giuliani (Kate McKinnon), Michael Cohen (Ben Stiller) and Eric and Donald Trump Jr. (Mikey Day, Alex Moffat).

Watch the SNL cold open below:

