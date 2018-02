2018 Winter Olympic Games in PyeongChang: Full list of Team USA athletes by event

PyeongChang - The 2018 Winter Olympic Games in PyeongChang are February 9 through February 25. Here are the full Team USA rosters.

The Winter Games will be broadcast across NBC, NBC Sports Network, CNBC, and USA Network. You can find the full TV schedule for the Winter Games here.

Here are the full Team USA rosters for every event at the 2018 Winter Olympics (Listed alphabetically by event):

Alpine Skiing

Women

Stacey Cook

Breezy Johnson

Tricia Mangan

Megan McJames

Alice McKennis

Alice Merryweather

Laurenne Ross

Mikaela Shiffrin

Resi Stiegler

Lindsey Vonn

Men

Bryce Bennett

Tommy Biesemeyer

David Chodounsky

Ryan Cochran-Siegle

Mark Engel

Tommy Ford

Jared Goldberg

Tim Jitloff

Nolan Kasper

Ted Ligety

Wiley Maple

Andrew Weibrecht

Biathlon

Men

Lowell Bailey*

Sean Doherty

Tim Burke

Leif Nordgren

Russell Currier

Women

Susan Dunklee

Clare Egan

Emily Dreissigacker

Maddie Phaneuf

Joanne Reid

Bobsled

Women

Aja Evans

Lauren Gibbs

Jamie Greubel Poser

Elana Meyers Taylor

Men

Hakeem Abdul-Saboor

Codie Bascue

Nick Cunningham

Chris Fogt

Chris Kinney

Steve Langton

Sam McGuffie

Sam Michener

Justin Olsen

Carlo Valdes

Nathan Weber

Evan Weinstock

Cross-Country Skiing

Men

Erik Bjornsen

Patrick Caldwell

Simi Hamilton

Logan Hanneman

Reese Hanneman

Noah Hoffman

Tyler Kornfield

Andy Newell

Scott Patterson

Women

Sadie Bjornsen

Rosie Brennan

Sophie Caldwell

Jessie Diggins

Rosie Frankowski

Anne Hart

Kaitlynn Miller

Caitlin Patterson

Kikkan Randall

Ida Sargent

Liz Stephen

Curling

Qualified

Men:

John Shuster

John Landsteiner

Tyler George

Matt Hamilton

Joe Polo



Women:

Nina Roth

Becca Hamilton

Aileen Geving

Tabitha Peterson

Cory Christensen



Mixed doubles:

Matt Hamilton

Becca Hamilton

Figure Skating

Ladies

Bradie Tennell

Mirai Nagasu

Karen Chen

Men

Nathan Chen

Adam Rippon

Vincent Zhou

Dance

Madison Hubbell and Zachary Donohue

Maia Shibutani and Alex Shibutani

Madison Chock and Evan Bates

Pairs

Alexa Scimeca Knierim and Chris Knierim

Freestyle Skiing

Halfpipe

David Wise

Alex Ferreira

Torin Yater-Wallace

Aaron Blunck

Maddie Bowman

Brita Sigourney

Devin Logan

Annalisa Drew

Slopestyle

Nick Goepper

Gus Kenworthy

McRae Williams

Alex Hall

Maggie Voisin

Caroline Claire

Devin Logan

Darian Stevens

Moguls

Brad Wilson

Troy Murphy

Casey Andringa

Emerson Smith

Jaelin Kauf

Morgan Schild

Tess Johnson

Keaton McCargo

Aerials

Mac Bohonnon

Jon Lillis

Eric Loughran

Kiley McKinnon

Ashley Caldwell

Madison Olsen

Luge

Women

Summer Britcher

Erin Hamlin

Emily Sweeney

Men

Chris Mazdzer

Taylor Morris

Tucker West

Doubles

Matt Mortensen and Jayson Terdiman

Justin Krewson and Andrew Sherk

Nordic Combined

Bryan Fletcher: Won Olympic Trials on Dec. 30

Taylor Fletcher

Ben Berend

Jasper Good

Ben Loomis

Short Track

Qualified

Men:

John-Henry Krueger

J.R. Celski

Aaron Tran

Thomas Hong

Ryan Pivirotto



Women:

Lana Gehring

Maame Biney

Jessica Kooreman

Skeleton

Men

Matt Antoine

John Daly

Women

Katie Uhlaender

Kendall Wesenberg

Ski Jumping

Sarah Hendrickson: Won Olympic Trials on Dec. 31.

Nita Englund

Abby Rinquist

Michael Glasder: Won Olympic Trials on Dec. 31.

Kevin Bickner

Casey Larson

Will Rhoads

Speed Skating

Qualified

Men:

Shani Davis

Joey Mantia

Mitch Whitmore

Jonathan Garcia

Kimani Griffin

Brian Hansen

Emery Lehman



Women:

Heather Bergsma

Brittany Bowe

Erin Jackson

Jerica Tandiman

Mia Manganello

Carlijn Schoutens

Snowboarding

Halfpipe

Shaun White

Ben Ferguson

Jake Pates

Chase Josey

Chloe Kim

Kelly Clark

Maddie Mastro

Arielle Gold

Slopestyle/Big Air

Chris Corning

Red Gerard

Kyle Mack

Ryan Stassel

Jamie Anderson

Julia Marino

Hailey Langland

Jessika Jenson

Snowboard Cross

Jonathan Cheever

Nick Baumgartner

Mick Dierdorff

Hagen Kearney

Lindsey Jacobellis

Faye Gulini

Rosie Mancari

Meghan Tierney

Parallel Giant Slalom

Aaron Muss

Michael Trapp

Copyright 2018 by WDIV ClickOnDetroit - All rights reserved.