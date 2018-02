Snow totals in Metro Detroit Feb. 9-10, 2018

A winter storm pummeled Metro Detroit on Friday - with additional snow coming on Saturday and Sunday.

Here are snow total reports as of about 8 a.m. on Saturday, Feb. 10, 2018:

7:00 AM Ann Arbor 8.5"

12:00 AM Romulus (Metro Airport) 9.2"

8:00 PM Adrian 9.0"

8:00 PM Livonia 7.6"

8:00 PM Northville 8.5"

8:00 PM Saline 8.9"

7:30 PM Columbus 6.9"

7:30 PM Milan 9.0"

7:00 PM Flint 7.5"

7:00 PM Carleton 8.0"

7:00 PM White Lake 6.7"

7:00 PM Ann Arbor 7.0"

7:00 PM Romulus (Metro Airport) 8.7"

7:00 PM Wyandotte 8.5"

6:30 PM Milford 7.0"

6:15 PM Wixom 6.3"

6:00 PM Deckerville 4.0"

6:00 PM Shelby Township 7.8"

5:44 PM St. Clair Shores 5.0”

5:30 PM Goodrich 6.1”

5:30 PM Elba 7.3”

5:14 PM Peck 7.4”

5:00 PM Belleville 8.3”

5:00 PM Port Huron 3.9”

5:00 PM Waterford 6.0”

5:00 PM Wixom 6.1”

4:30 PM Troy 5.0”

4:15 PM Columbiaville 6.5”

4:00 PM Otisville 6.5”

4:00 PM Saline 7.0”

4:00 PM Garden City 5.8”

4:00 PM Flint 7.5”

4:00 PM Chelsea 5.0”

3:41 PM Rochester Hills 6.5”

3:30 PM Brighton 5.0”

3:30 PM Marlette 5.8”

3:30 PM Manchester 4.5”

3:30 PM Ann Arbor 5.0”

3:00 PM Clarkston 5.8”

3:00 PM Corunna 6.3”

3:00 PM Wixom 5.3”

2:45 PM Farmington 4.7"

2:30 PM Hartland 6.5”

2:30 PM Linden 6.5”

2:00 PM Belleville 6.3”

2:00 PM Milford 5.3”

2:00 PM Saline 4.0”

2:00 PM Wixom 4.1”

1:30 PM Romeo 5.9”

1:30 PM EastPointe 5.0”

1:15 PM Ann Arbor 4.0”

1:15 PM Macomb Township 5.3”

1:00 PM Romulus 5.0”

1:00 PM White Lake 5.4”

1:00 PM Flint 5.1”

12:45 PM Livonia 4.5”

12:15 PM Shelby Township 5.0”

12:00 PM Ypsilanti 4.2”

11:50 AM Wixom 4.6”

11:39 AM Port Huron 2.7”

11:30 AM Corunna 4.3”

11:30 AM Manchester 3.0”

11:25 AM Clarkston 4.5”

11:24 AM Brownstown Township 4.0”

10:07 AM Corunna 2.0”

10:07 AM Owosso 1.3”

10:05 AM Farmington Hills 3.0”

10:00 AM White Lake 3.3”

10:00 AM Garden City 3.5”

9:45 AM Deckerville 1.0”

9:30 AM Ann Arbor 3.0”

9:30 AM Wixom 4.0”

9:00 AM Corunna 2.0”

9:00 AM Lapeer 2.6”

9:00 AM Waterford 3.0”

8:30 AM Dexter 2.5”

8:25 AM Lake Orion 2.3”

8:20 AM Richmond 1.4”

8:15 AM Tipton 2.2”

8:00 AM New Baltimore 1.7”

8:00 AM Ann Arbor 2.0”

8:00 AM Berkley 2.6”

8:00 AM Waterford 2.0”

8:00 AM Linden 3.0”

8:00 AM Durand 1.7”

8:00 AM Wyandotte 2.2”

7:30 AM Morenci 2.3”

7:30 AM Farmington 2.0”

7:20 AM Saline 2.0”

7:06 AM Flint 1.0”

7:06 AM White Lake 1.7”

7:06 AM Corunna 1.3”

7:06 AM Romulus 1.8”

7:00 AM Whitmore Lake 2.0”

6:21 AM Troy 1.0”

6:21 AM Wixom 1.6”

6:21 AM Ypsilanti 1.8”

