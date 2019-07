Michigan State's Winston No. 1 in top 25 NCAA player rankings

WASHINGTON, DC - MARCH 31: Cassius Winston #5 of the Michigan State Spartans celebrates a basket against the Duke Blue Devils during the second half in the East Regional game of the 2019 NCAA Men's Basketball Tournament at Capital One Arena…

NCAA basketball powerhouse reporter Andy Katz has named the top men's college basketball players for the upcoming season, according to NCAA.com.

Coming in at No. 1 is Cassius Winston of Michigan State, No. 20 is Xavier Tillman Jr. of Michigan State and named to honorable mention is University of Michigan guard Zavier Simpson.

The full list:

25. Isaiah Stewart, Fr., C, Washington

24. Andrew Nembhard, So., G, Florida

23. Ashton Hagans, So., G, Kentucky

22. Ayo Dosunmu, So., G, Illinois

21. Killian Tillie, Sr., F, Gonzaga

20. Xavier Tillman, Jr., F, Michigan State

19. Trevion Williams, So., F, Purdue

18. Jalen Smith, So., F, Maryland

17. Tristan Clark, Jr., F, Baylor

16. Sam Merrill, Sr., G, Utah State

15. Kaleb Wesson, Jr., C, Ohio State

14. Udoka Azubuike, Sr., C, Kansas

13. Jarron Cumberland, Sr., G, Cincinnati

12. Devon Dotson, So., G, Kansas

11. Anthony Edwards, Fr., G, Georgia

10. Lamar Stevens, Sr., F, Penn State

9. Anthony Cowan Jr., Sr., Maryland

8. Tre Jones, So., G, Duke

7. Kerry Blackshear Jr., Sr., Florida

6. Jordan Nwora, Jr., F, Louisville

5. Cole Anthony, Fr., G, North Carolina

4. James Wiseman, Fr., C, Memphis

3. Myles Powell, Sr., G, Seton Hall

2. Markus Howard, Sr., G, Marquette

1. Cassius Winston, Sr., G, Michigan State

Honorable Mention: McKinley Wright IV, Jr., G, Colorado; Yoeli Childs, Sr., F, BYU; Kamar Baldwin, Sr., G, Butler; Anthony Lamb, Sr., F, Vermont; Nathan Knight, Sr., C, William & Mary; Zavier Simpson, Sr., G, Michigan; Markell Johnson, Sr., G, NC State; Nico Mannion, Fr., G, Arizona; Davide Moretti, Jr., G, Texas Tech; Jordan Ford, Sr., G, Saint Mary’s; Tres Tinkle, Sr., F, Oregon State; Payton Pritchard, Sr., G, Oregon; Mamadi Diakite, Jr., Virginia; Xavier Sneed, Sr., Kansas State; Joe Wieskamp, Iowa.

