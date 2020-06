Historical statues coming down all across the country tied to protests: A list

A Christopher Columbus statue in Boston was beheaded overnight https://t.co/oZVRStbQAc pic.twitter.com/ZxQqAlYcTl — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 10, 2020

Dallas - A Texas Ranger statue that went by the name “One Riot, One Ranger,” was removed from Love Field Airport on June 11.","type":"text"},{"_id":"VBDOMJ7MI5ASPEEHDEGMLEWG4I","content":"- A statue of late Mayor Orville Hubbard was removed June 5 due to Hubbard’s alleged racist views.","type":"text"},{"_id":"T2OFTGZ3DFFVPMQ6MPGB37QFDE","content":"The city began removing a monument June 8 that memorialized Confederate prisoners of war.","type":"text"},{"_id":"ZE4SCJQA4NBV5BG7UMZBB3NFNA","content":"A statue and plaque honoring fallen Confederate soldiers was removed from Hemming Park on June 9. The statue had been at the park since 1898.","type":"text"},{"_id":"K6ZO3IXVXVDKTBIWF35L5QGSDM","content":"A statue of John Breckenridge Castleman, a Confederate officer, was removed June 8.","type":"text"},{"_id":"P47BRLHKC5AUXOEXV4RMJFH3HY","content":"A statue depicting Confederate Admiral Raphael Semmes was removed June 5.","type":"text"},{"_id":"LKGGQPB3M5AAXJ5ADHGXA25YBM","content":"A statue of Robert E. Lee was torn down by protesters in early June.","type":"text"},{"_id":"QN34SYDA6FFYHIF2GA7EP4CZRQ","content":"A statue of politician Edward Carmack, a known critic of Tennessee civil rights journalist Ida B. Wells, was taken down May 30 outside the state Capitol.","type":"text"},{"_id":"HJ7BCJRPDJFZJOBBOU77Z44T6A","content":"The statue of former Mayor Frank Rizzo was removed June 2. Rizzo allegedly mistreated members of the Black and LGBT communities during his two terms in the 1970s.","type":"text"},{"_id":"WTPJ4GPIKBBBXLJ2SI3XQCOVUI","content":"Three statues -- those of Confederate Gen. Williams Carter Wickham, Confederate President Jefferson Davis and Christopher Columbus -- were torn down over a five-day span in June. The statue of Columbus was thrown into a lake.","type":"text"},{"_id":"C5FPWFUOEFDPFGXCSTS3CGQJXU","content":"A statue of Christopher Columbus was taken down by protesters outside of the state Capitol.","type":"text"},{"_id":"VLT4Y46HLJC53FEHCL4BCZFATI","content":"- A statue honoring a colonizer who laid claim to the land where the discovery of shiny flakes of gold sparked the California Gold Rush was removed June 15, outside a hospital bearing his name. A work crew lifted the statue of John Sutter - a 19th century man who enslaved Native Americans - off its pedestal in one of the latest instances of a historical figure being removed from public display.","type":"text"}],"copyright":"Graham Media Group 2020","credits":{"by":[{"_id":"XVWPPHOHWFCK7BTK335KV3D2EU","additional_properties":{"original":{"role":"Digital Content Team, Graham Media Group","status":true}},"description":"Keith is a member of Graham Media Group's Digital Content Team, which produces content for all the company's news websites. ","name":"Keith Dunlap","social_links":[{"site":"email","url":"kdunlap@grahammedia.com"}],"type":"author"}]},"description":{"basic":"Statues that have stood for years -- and in some cases, decades -- have been top of mind all across the country as protests take place following the deaths of George Floyd and Rayshard Brooks."},"display_date":"2020-06-18T14:08:25.276Z","headlines":{"basic":"Historical statues coming down all across the country tied to protests: A list"},"owner":{"sponsored":false},"promo_image":{"caption":"Rio Arriba County workers remove the bronze statue of Spanish conquerer Juan de Oate from its pedestal in front of a cultural center in Alcalde, N.M., Monday, June 15, 2020. Crowds of people for and against the removal lined Highway 68 near of the center. (Eddie Moore/The Albuquerque Journal via AP)","height":2848,"resizedUrls":[{"height":263,"url":"https://www.clickondetroit.com/resizer/lS13dsMu37UOxtxx5NYxUJhR5BA=/380x263/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":380},{"height":295,"url":"https://www.clickondetroit.com/resizer/7NWUrSv1MH-bh5kealrtqiN4R4s=/425x295/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":425},{"height":1111,"url":"https://www.clickondetroit.com/resizer/NUUV1Iyz14JO3L_wPK1MdwP6pxE=/1600x1111/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":1600}],"url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":4100},"promo_items":{"basic":{"_id":"XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU","additional_properties":{"thumbnailResizeUrl":"http://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/SF1TEINoMzYSxDNywDH9RCesJHU=/300x0/arc-anglerfish-arc2-prod-gmg/public/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg"},"caption":"Rio Arriba County workers remove the bronze statue of Spanish conquerer Juan de Oate from its pedestal in front of a cultural center in Alcalde, N.M., Monday, June 15, 2020. Crowds of people for and against the removal lined Highway 68 near of the center. (Eddie Moore/The Albuquerque Journal via AP)","height":2848,"resizedUrls":[{"height":263,"url":"https://www.clickondetroit.com/resizer/lS13dsMu37UOxtxx5NYxUJhR5BA=/380x263/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":380},{"height":295,"url":"https://www.clickondetroit.com/resizer/7NWUrSv1MH-bh5kealrtqiN4R4s=/425x295/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":425},{"height":1111,"url":"https://www.clickondetroit.com/resizer/NUUV1Iyz14JO3L_wPK1MdwP6pxE=/1600x1111/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":1600}],"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/XOZ7A6437FCHNLHDXN7JNDLSLU.jpg","width":4100}},"publish_date":"2020-06-18T14:08:25.276Z","related_content":{"basic":[]},"source":{},"subheadlines":{"basic":"Some have been vandalized and removed, others were taken down out of concern that they represent racism, injustice"},"taxonomy":{"primary_section":{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},"sections":[{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},{"_id":"/features","name":"Features","path":"/features"},{"_id":"/hub","name":"Hub","path":"/hub"}],"tags":[{"text":"George Floyd"},{"text":"Christopher Columbus"},{"text":"Confederate soldiers"},{"text":"statues"},{"text":"history"},{"text":"historical statues removed"}]},"type":"story","website":"wdiv","websites":{"kprc":{"website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/"},"ksat":{"website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/"},"wdiv":{"website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/"},"wjxt":{"website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/"},"wkmg":{"website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/"},"wplg":{"website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/"},"wsls":{"website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/"}}};Fusion.globalContentConfig={"source":"content-api","query":{"uri":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/","website_url":"/features/2020/06/18/historical-statues-coming-down-all-across-the-country-tied-to-protests-a-list/","published":"true","arc-site":"wdiv"}};Fusion.contentCache={"site-service":{"undefined":{"data":{"_id":"/","site":{"site_url":"https://www.clickondetroit.com/","site_description":"Detroit, Michigan's Local 4 News, headlines, weather, and sports on ClickOnDetroit.com. The latest local Detroit news online from NBC TV's local affiliate in Detroit, Michigan, WDIV - Detroit's Channel 4.","site_keywords":"Detroit, Michigan, news, weather, WDIV, Local 4, ClickOnDetroit, Click On Detroit","site_title":"ClickOnDetroit | WDIV Local 4"},"social":{"twitter":"https://twitter.com/Local4News/","instagram":"https://www.facebook.com/Local4/","facebook":"https://www.instagram.com/local4news/"},"_website":"wdiv","name":"WDIV","inactive":false,"parent":null,"ancestors":null,"order":null,"node_type":"section"},"expires":1592491174585,"lastModified":1592490874585}},"header-nav":{"{\"hierarchy_name\":\"header-nav\",\"section_id\":\"/\"}":{"data":{"_id":"/","site":{"site_url":"https://www.clickondetroit.com/","site_description":"Detroit, Michigan's Local 4 News, headlines, weather, and sports on ClickOnDetroit.com. The latest local Detroit news online from NBC TV's local affiliate in Detroit, Michigan, WDIV - Detroit's Channel 4.","site_keywords":"Detroit, Michigan, news, weather, WDIV, Local 4, ClickOnDetroit, Click On Detroit","site_title":"ClickOnDetroit | WDIV Local 4"},"social":{"twitter":"https://twitter.com/Local4News/","instagram":"https://www.facebook.com/Local4/","facebook":"https://www.instagram.com/local4news/"},"_website":"wdiv","name":"WDIV","inactive":false,"parent":null,"ancestors":null,"order":null,"node_type":"section","children":[{"_id":"/news","_website":"wdiv","name":"News","order":{"default":1001,"ellipsis":0,"header-nav":1001,"video":1001},"parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/","video":"/"},"inactive":false,"node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/"],"video":["/"]},"children":[{"_id":"link-Z0PDCBWMY13ZV15ECJETC202KW","_website":"wdiv","display_name":"Watch Live","url":"/news/2019/10/29/watch-local-4-news-live/","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2001},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-0WRXYR2GU13CN4WZCE6GGEBXKM","_website":"wdiv","display_name":"Reopening Michigan","url":"/topic/reopening_michigan/","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2002},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-CKPJMG7EJN4UBE5UETKZ8MKCKC","_website":"wdiv","display_name":"Coronavirus","url":"/topic/coronavirus/","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2003},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-P8P32YYRPX07Q0BY5Z7R3CPWXM","_website":"wdiv","display_name":"COVID-19 Data","url":"/topic/covid-19_data/","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2003},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/consumer/help-me-hank","name":"Help Me Hank","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1006,"header-nav":2004,"video":1004},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/"]},"children":[]},{"_id":"/health/good-health","name":"Good Health","parent":{"default":"/health","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":"/health"},"inactive":false,"order":{"default":32,"header-nav":2005,"video":2001},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/","/health"]},"children":[]},{"_id":"/news/local","_website":"wdiv","name":"Local News","order":{"default":2001,"ellipsis":0,"header-nav":2006,"video":2001},"parent":{"default":"/news","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":"/news"},"ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/"]},"inactive":false,"node_type":"section","children":[]},{"_id":"/news/national","name":"National","parent":{"default":"/news","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":null},"inactive":false,"order":{"ellipsis":0,"header-nav":2007,"default":2003},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/","/news"],"header-nav":["/","/news"],"video":[]},"children":[]},{"_id":"/news/world","site":{"site_about":null,"site_title":null,"site_description":null,"site_url":null,"site_tagline":null,"site_keywords":null,"pagebuilder_path_for_native_apps":null},"social":{"twitter":null,"rss":null,"facebook":null,"instagram":null},"navigation":{"nav_title":null},"site_topper":{"site_logo_image":null},"name":"World","_website":"wdiv","parent":{"default":"/news","header-nav":"/news","video":null},"ancestors":{"default":["/","/news"],"header-nav":["/","/news"],"video":[]},"_admin":{"alias_ids":["/news/world"]},"inactive":false,"node_type":"section","order":{"header-nav":2008,"default":2004},"children":[]},{"_id":"/news/defenders","name":"Defenders","parent":{"default":"/news","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":"/news"},"inactive":false,"order":{"default":2008,"ellipsis":0,"header-nav":2009,"video":2006},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/"]},"children":[]},{"_id":"link-YHKRQZR6691RN2R2WZD5KED6MM","_website":"wdiv","display_name":"Community","url":"/community","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2009},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/news/politics","name":"Politics","parent":{"default":"/news","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":"/news"},"inactive":false,"order":{"ellipsis":0,"default":2005,"header-nav":2010,"video":2003},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/","/news"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/","/news"]},"children":[]},{"_id":"/decision-2020","navigation":{"nav_title":null},"site":{"site_description":null,"site_keywords":null,"site_title":null,"site_url":null,"site_tagline":null,"site_about":null,"pagebuilder_path_for_native_apps":null},"social":{"facebook":null,"instagram":null,"twitter":null,"rss":null},"site_topper":{"site_logo_image":null},"name":"Decision 2020","_website":"wdiv","parent":{"default":"/news","header-nav":"/news","video":"/news"},"ancestors":{"default":["/","/news"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/","/news"]},"_admin":{"alias_ids":["/decision-2020"]},"inactive":false,"node_type":"section","order":{"default":2006,"header-nav":2012,"video":2004},"children":[]},{"_id":"link-TJY4CXQ3657C15JP33ARXH63EW","_website":"wdiv","display_name":"Trust Index","url":"/topic/trust_index/","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2013},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/flashpoint","name":"Flashpoint","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1004,"ellipsis":0,"header-nav":2014,"video":1006},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/"]},"children":[]},{"_id":"/entertainment","name":"Entertainment","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/news","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1012,"ellipsis":0,"header-nav":2015,"video":1012},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/news"],"video":["/"]},"children":[]},{"_id":"link-919K7UMX0D63NEJWWR3A56RBN0","_website":"wdiv","display_name":"Environment","url":"/topic/defending_the_environment/","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2016},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-65V0DZ348N7F7EQJG53HFFNKZW","_website":"wdiv","display_name":"Stop The Trafficking","url":"/topic/stop_the_trafficking/","parent":{"header-nav":"/news"},"order":{"header-nav":2017},"node_type":"link","children":[]}]},{"_id":"/sports","name":"Sports","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/","video":"/"},"inactive":false,"order":{"ellipsis":0,"default":1008,"header-nav":1002,"video":1007},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/"],"video":["/"]},"children":[{"_id":"link-2HA466V7HT7RD0FWVGPT3V9VQC","_website":"wdiv","display_name":"Red Wings","url":"/topic/red_wings","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2001},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-5TYJA9Z5NT50N93EREHE7V4T2G","_website":"wdiv","display_name":"Pistons","url":"/topic/pistons","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2002},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-FA2FU1CR8H3G1AW8CDHZNN8YVR","_website":"wdiv","display_name":"Lions","url":"/topic/lions","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2003},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-QQ4ZUE5Y2T79F3K5XAH1CGQ3HG","_website":"wdiv","display_name":"Wolverines","url":"/topic/wolverines","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2004},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-PBWVNJT1G966984GNUM62YFVER","_website":"wdiv","display_name":"Spartans","url":"/topic/spartans","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2005},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/4frenzy","name":"4Frenzy","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/sports","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1009,"ellipsis":0,"header-nav":2006,"video":1021},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/sports"],"video":["/"]},"children":[]},{"_id":"link-NXF87XA2057ZB8BTR2AVVA46H8","_website":"wdiv","display_name":"Benched","url":"/topic/benched/","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2007},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-UMA614C3755FF2E92EYGZZ5TCG","_website":"wdiv","display_name":"Tigers","url":"/topic/tigers","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2008},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-93HRQJD1VN521DCXDW3YNPHHKW","_website":"wdiv","display_name":"Bob Krause Golf","url":"/topic/bob_krause_golf/","parent":{"header-nav":"/sports"},"order":{"header-nav":2009},"node_type":"link","children":[]}]},{"_id":"/features","name":"Features","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1005,"ellipsis":0,"header-nav":1003,"video":1008},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/"],"video":["/"]},"children":[{"_id":"link-205BDYE0GT77BDFN3FT587Y8CG","_website":"wdiv","display_name":"4YI","url":"/topic/4yi/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2001},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/vote-4-the-best","name":"Vote 4 The Best","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/features","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1011,"header-nav":2002,"video":1011},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/features"],"video":["/"]},"children":[]},{"_id":"/pets","_website":"wdiv","name":"All 4 Pets","order":{"default":1014,"ellipsis":0,"header-nav":2003,"video":1009},"parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/features","video":"/"},"ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/features"],"video":["/"]},"inactive":false,"node_type":"section","children":[]},{"_id":"link-X8RCTZC51N3GFDENNYJFFR4H94","_website":"wdiv","display_name":"Taking Off Travel","url":"/topic/taking-off/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2004},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-A1MJX86G716HQ4XCKN5TCXFUEG","_website":"wdiv","display_name":"Money Monday","url":"/moneymonday/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2005},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-WYN0D7JAVD4KHAT7UTJYV2UFH0","_website":"wdiv","display_name":"Tasty Tuesday","url":"/topic/tasty_tuesday/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2006},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-MDXPKJF0590TD2BVKYN1UPCDV4","_website":"wdiv","display_name":"Fitness Friday","url":"/topic/fitness_friday/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2007},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-WWJRY9AY9H5AF469FCDQ3PYATW","_website":"wdiv","display_name":"Tech Time","url":"/topic/tech_time/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2008},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/food","name":"Food","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/features","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1018,"ellipsis":0,"header-nav":2009,"video":1015},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/features"],"video":["/"]},"children":[]},{"_id":"link-8HD6009NZ921H7WHT9J42PG2RW","_website":"wdiv","display_name":"In The D","url":"https://chevydetroit.com/inthed/?utm_source=WDIV&utm_medium=Nav-ITD&utm_campaign=WDIV-WS-Story","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2010},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-8GWJ2WB04D3ZQ9PTBGN17DW5R8","_website":"wdiv","display_name":"Heart Report","url":"/topic/heart_report/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2011},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-URF9F8XADX0W7CKJUEBMJ9RGBC","_website":"wdiv","display_name":"Father's Day","url":"/topic/fathers_day/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2012},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-7WGHMZBP4T6YQAF82PPWP7114W","_website":"wdiv","display_name":"Taxes","url":"/topic/taxes/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2013},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-BZX6HFZN410594CFR2Y3H9DHU0","_website":"wdiv","display_name":"Something Good","url":"https://somethinggood.show/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2013},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-PY0T5A12K1041B3FPQTT7JNXG8","_website":"wdiv","display_name":"TV Listings","url":"/tv_listings","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2014},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"/contests","_website":"wdiv","name":"Contests","order":{"ellipsis":0,"header-nav":2015,"default":1010},"parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/features","video":null},"inactive":false,"node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/","/features"],"video":[]},"children":[]},{"_id":"link-34B88F9FD52458C4DEP9KACGQ0","_website":"wdiv","display_name":"Sunshine Awards","url":"/sunshine_awards/","parent":{"header-nav":"/features"},"order":{"header-nav":2016},"node_type":"link","children":[]}]},{"_id":"/live-in-the-d","_website":"wdiv","name":"Live In The D","order":{"default":1002,"header-nav":1004,"video":1003},"parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/","video":"/"},"inactive":false,"node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/"],"video":["/"]},"children":[{"_id":"/uniquely-detroit","name":"Uniquely Detroit","parent":{"default":null,"ellipsis":"/","header-nav":"/live-in-the-d"},"inactive":false,"order":{"default":11,"header-nav":2001,"video":11},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":[],"header-nav":["/","/live-in-the-d"],"video":[]},"children":[]},{"_id":"link-Y1BP1A69316TK0WW5CFN897Z38","_website":"wdiv","display_name":"Dine In The D","url":"/topic/dine_in_the_d/","parent":{"header-nav":"/live-in-the-d"},"order":{"header-nav":2002},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-7RMDAUTER14UBCK8HWJX9TGXVR","_website":"wdiv","display_name":"Events Live Guide","url":"/liveguide/","parent":{"header-nav":"/live-in-the-d"},"order":{"header-nav":2003},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-BJBDR43FTT65Z8X28J22AC4KRG","_website":"wdiv","display_name":"What's The Buzz","url":"/topic/whats_the_buzz/","parent":{"header-nav":"/live-in-the-d"},"order":{"header-nav":2003},"node_type":"link","children":[]}]},{"_id":"/all-about-ann-arbor","navigation":{"nav_title":"Ann Arbor"},"_website":"wdiv","name":"All About Ann Arbor","order":{"default":1015,"header-nav":1005,"video":1010},"parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/","video":"/"},"ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/"],"video":["/"]},"inactive":false,"node_type":"section","children":[]},{"_id":"/weather","name":"Weather","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1003,"ellipsis":0,"header-nav":1006,"video":1002},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/"],"video":["/"]},"children":[{"_id":"/weather-center","name":"Weather Center","parent":{"default":null,"ellipsis":"/","header-nav":"/weather"},"inactive":false,"order":{"default":3,"header-nav":2001,"video":3},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":[],"header-nav":["/","/weather"],"video":[]},"children":[]},{"_id":"link-46XHRA6P2X2NBC2A6XM47A36ZG","_website":"wdiv","display_name":"Alerts","url":"/weather/alerts/","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2002},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-6D7R56MG1H5W7A6RCFB26ER764","_website":"wdiv","display_name":"Weather News","url":"/topic/weather/","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2002},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-2WMAXUNG6T42ZACYAQ0H90VY5R","_website":"wdiv","display_name":"StormPins","url":"/pins","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2003},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-NJFWGA97K15NK7WC3RDPV0E9C0","_website":"wdiv","display_name":"School Closings","url":"/school_closings/","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2003},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-GPU975T3553BK9R9M9PQA19EK0","_website":"wdiv","display_name":"4ZONE - Metro","url":"https://www.clickondetroit.com/weather/4zone/metro/","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2004},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-R9QE3K2K8X6J515CET10P8Z8T8","_website":"wdiv","display_name":"4ZONE - North","url":"https://www.clickondetroit.com/weather/4zone/north/","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2005},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-0V5B7Z62NH61D0ECJVNC6HA33C","_website":"wdiv","display_name":"4ZONE - South","url":"https://www.clickondetroit.com/weather/4zone/south/","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2006},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-3GHZ9GWJHH4VN7AU9MMKDYP7XG","_website":"wdiv","display_name":"4ZONE - West","url":"https://www.clickondetroit.com/weather/4zone/west/","parent":{"header-nav":"/weather"},"order":{"header-nav":2007},"node_type":"link","children":[]}]},{"_id":"/traffic","name":"Traffic","parent":{"default":"/","ellipsis":"/","header-nav":"/","video":"/"},"inactive":false,"order":{"default":1022,"ellipsis":0,"header-nav":1007,"video":1019},"_website":"wdiv","node_type":"section","ancestors":{"default":["/"],"header-nav":["/"],"video":["/"]},"children":[{"_id":"link-U2Z662H2Z57QHFTDMFZERZKBVG","_website":"wdiv","display_name":"Road Construction Updates","url":"/topic/road_construction","parent":{"header-nav":"/traffic"},"order":{"header-nav":2001},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-YA3Z1YE8QD7CQ449UU2P6DVKF4","_website":"wdiv","display_name":"Live Traffic Map","url":"/traffic","parent":{"header-nav":"/traffic"},"order":{"header-nav":2002},"node_type":"link","children":[]}]},{"_id":"link-0DU8PYMUE11VB2QZ7NFEWC1CP0","_website":"wdiv","display_name":"Newsletters","url":"/account/newsletters/","parent":{"header-nav":"/"},"order":{"header-nav":1008},"node_type":"link","children":[]},{"_id":"link-2Q7PQA3HQ50Z15BAEEQEHWPFNC","_website":"wdiv","display_name":"Contact Us","url":"https://www.clickondetroit.com/contact/","parent":{"header-nav":"/"},"order":{"header-nav":1009},"node_type":"link","children":[]}]},"expires":1592491157578,"lastModified":1592490857578}},"collections":{"{\"alias\":\"wdiv-breaking\"}":{"data":{"content_elements":[],"_id":"UWWFJU5NMBDPRP6P6XRJWMFYBU"},"expires":1592491203390,"lastModified":1592490903390}},"epg-livenow":{"undefined":{"data":[{"occurrence_id":"672_1592488800","title":"Live in the D","start":"2020-06-18T14:00:00+00:00","end":"2020-06-18T15:00:00+00:00","start_ts":1592488800,"end_ts":1592492400,"existed":false,"event_id":672,"description":"Showcasing the positive things going on in our neighborhoods and communities that you may not know about.","image":null,"page_url":"https://www.clickondetroit.com/news/2019/10/29/watch-local-4-news-live/","stream_url":"https://pubads.g.doubleclick.net/ssai/event/6gP-ap7wTi6aSYdRvTeDJQ/master.m3u8","rule":"Mon--Fri","end_recurring_period":"2025-01-01T05:00:00+00:00","creator_id":"246","calendar":"wdiv-livestream-1","station":"WDIV","cancelled":false,"timezone":"America/Detroit"}],"expires":1592491125279,"lastModified":1592490963000}},"weather":{"undefined":{"data":{"curTemp":"75","icon":"https://t.gmg.io/weather/currents/wx_66.svg","_id":"4727ab812050ff70723c782a81f17cf59b82e9384321f260d527df50455a170d"},"expires":1592491158954,"lastModified":1592490833000}},"0PB_ContentStoryCard":{"{\"from\":0,\"galleries\":false,\"section\":\"News/local\",\"size\":4,\"stories\":true,\"videos\":false}":{"data":{"content_elements":[{"_id":"ZLIT2ROCCNAALLLDIC4FK5AOIU","canonical_url":"/news/michigan/2020/06/18/census-update-michigan-response-rate-ranks-3rd-nationally-detroit-lags-behind/","description":{"basic":"Efforts to count American households in the 2020 Census are soldiering on amid the coronavirus (COVID-19) pandemic, and Michigan has fared well so far."},"display_date":"2020-06-18T14:32:01.680Z","headlines":{"basic":"Census update: Michigan response rate ranks 3rd nationally, Detroit lags behind"},"promo_image":{"caption":"A screenshot of a map of Michigan color-coded by each county's response rate for the 2020 Census. Data and photo from the 2020 Census website.","copyright":"U.S. Census Bureau","height":778,"resizedUrls":[{"height":54,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/-O0DYy1H_bAjxEBDNvqkSsu1g6o=/96x54/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/4CJLI3BRVJEZFBLXK3XIMDXKHI.jpg","width":96},{"height":239,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/9GB1Vu35PPxJNplfNzoDyIrwqvQ=/425x239/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/4CJLI3BRVJEZFBLXK3XIMDXKHI.jpg","width":425},{"height":450,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/m2MUzcBjtGkuj3Hq-wstcF7nnlc=/800x450/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/4CJLI3BRVJEZFBLXK3XIMDXKHI.jpg","width":800}],"url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/4CJLI3BRVJEZFBLXK3XIMDXKHI.jpg","width":1384},"promo_items":{"basic":{"_id":"4CJLI3BRVJEZFBLXK3XIMDXKHI","additional_properties":{"thumbnailResizeUrl":"http://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/-Aw2eXgUZZgbv1kkmqtNosx0TuQ=/300x0/arc-anglerfish-arc2-prod-gmg/public/4CJLI3BRVJEZFBLXK3XIMDXKHI.jpg"},"caption":"A screenshot of a map of Michigan color-coded by each county's response rate for the 2020 Census. Data and photo from the 2020 Census website.","height":778,"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/4CJLI3BRVJEZFBLXK3XIMDXKHI.jpg","width":1384}},"publish_date":"2020-06-18T14:32:01.680Z","taxonomy":{"primary_section":{"_id":"/news/michigan","name":"Michigan","path":"/news/michigan"},"sections":[{"_id":"/news","name":"News","path":"/news"},{"_id":"/news/local","name":"Local News","path":"/news/local"},{"_id":"/news/michigan","name":"Michigan","path":"/news/michigan"},{"_id":"/news/national","name":"National","path":"/news/national"}],"tags":[{"slug":"census","text":"Census"},{"slug":"2020-census","text":"2020 Census"},{"slug":"census-2020","text":"Census 2020"},{"slug":"census-survey","text":"Census survey"},{"slug":"census-response-rate","text":"Census response rate"},{"slug":"michigan","text":"Michigan"},{"slug":"wayne-county","text":"Wayne County"},{"slug":"detroit","text":"Detroit"},{"slug":"population","text":"Population"},{"slug":"us-census","text":"US Census"},{"slug":"news","text":"News"},{"slug":"detroit-census","text":"Detroit Census"}]},"type":"story","website_url":"/news/michigan/2020/06/18/census-update-michigan-response-rate-ranks-3rd-nationally-detroit-lags-behind/","websites":{"wdiv":{"website_url":"/news/michigan/2020/06/18/census-update-michigan-response-rate-ranks-3rd-nationally-detroit-lags-behind/"}}},{"_id":"5VSY3N7PEVEAHDMFDJKJ3IVHUQ","canonical_url":"/news/local/2020/06/18/clickondetroit-morning-briefing-june-18-2020/","description":{"basic":"Here are this morning's top stories."},"display_date":"2020-06-18T13:59:47.901Z","headlines":{"basic":"ClickOnDetroit Morning Briefing -- June 18, 2020"},"promo_image":{"resizedUrls":[{"height":54,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/ngiFBNs2boedIsuitzcj4O_W04c=/96x54/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/d1vhqlrjc8h82r.cloudfront.net/06-18-2020/t_9f273eee00214b3c8d24ce3c780ccef7_name_image.jpg","width":96},{"height":239,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/BIgaUxjFWEfMk2FRfBWUdeyKuNM=/425x239/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/d1vhqlrjc8h82r.cloudfront.net/06-18-2020/t_9f273eee00214b3c8d24ce3c780ccef7_name_image.jpg","width":425},{"height":450,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/mw5MwkvCgPwcOU5Gx5vOw-SoPjI=/800x450/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/d1vhqlrjc8h82r.cloudfront.net/06-18-2020/t_9f273eee00214b3c8d24ce3c780ccef7_name_image.jpg","width":800}],"url":"https://d1vhqlrjc8h82r.cloudfront.net/06-18-2020/t_9f273eee00214b3c8d24ce3c780ccef7_name_image.jpg"},"promo_items":{"basic":{"_id":"199d3897-6559-427d-bf00-05c5bf473e71","additional_properties":{},"promo_image":{"url":"https://d1vhqlrjc8h82r.cloudfront.net/06-18-2020/t_9f273eee00214b3c8d24ce3c780ccef7_name_image.jpg"},"promo_items":{"basic":{"type":"image","url":"https://d1vhqlrjc8h82r.cloudfront.net/06-18-2020/t_9f273eee00214b3c8d24ce3c780ccef7_name_image.jpg"}},"streams":[{"url":"https://d1akq03u1jevln.cloudfront.net/wp-gmg/2020/06/18/5eeadbdc4cedfd0001289f88/t_1750e1b1aeb84ac7b6e2adb084be02cf_name_video/hlsv4_master.m3u8"},{"url":"https://d1akq03u1jevln.cloudfront.net/wp-gmg/2020/06/18/5eeadbdc4cedfd0001289f88/t_1750e1b1aeb84ac7b6e2adb084be02cf_name_video/file_1920x1080-5400-v4.mp4"}],"type":"video"}},"publish_date":"2020-06-18T13:59:47.901Z","taxonomy":{"primary_section":{"_id":"/news/local","name":"Local News","path":"/news/local"},"sections":[{"_id":"/news","name":"News","path":"/news"},{"_id":"/news/local","name":"Local News","path":"/news/local"}],"tags":[{"slug":"morning-briefing","text":"Morning Briefing"},{"slug":"news","text":"News"},{"slug":"newsstand","text":"Newsstand"},{"slug":"local","text":"Local"},{"slug":"detroit-news","text":"Detroit News"},{"slug":"michigan-news","text":"Michigan News"},{"slug":"headlines","text":"Headlines"},{"slug":"top-stories","text":"Top Stories"},{"slug":"morning-news","text":"Morning News"},{"slug":"detroit","text":"Detroit"},{"slug":"michigan","text":"Michigan"}]},"type":"story","website_url":"/news/local/2020/06/18/clickondetroit-morning-briefing-june-18-2020/","websites":{"wdiv":{"website_url":"/news/local/2020/06/18/clickondetroit-morning-briefing-june-18-2020/"}}},{"_id":"HLOCE7IRUBEN3ACWFCYL7VWEBE","canonical_url":"/news/local/2020/06/15/vice-president-mike-pence-to-visit-sterling-heights-thursday/","description":{"basic":"Vice President Mike Pence will be in Sterling Heights Thursday where he is scheduled to have lunch at Engine House."},"display_date":"2020-06-15T19:14:28.860Z","headlines":{"basic":"Vice President Mike Pence to visit Sterling Heights today"},"promo_image":{"caption":"Vice President Mike Pence waves as he arrives at the 171st Air Refueling Wing base, Friday, June 12, 2020, in Imperial, Pa. (AP Photo/Keith Srakocic)","copyright":"Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved","height":2002,"resizedUrls":[{"height":54,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/l23j3ER08gOzZcsfdnJCHQqvIDA=/96x54/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/GKQVVZZYZBC6BIH7IRSF7QSGAA.jpg","width":96},{"height":239,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/Z5u4xo7oOWTRyiYLcSCtfqxkROA=/425x239/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/GKQVVZZYZBC6BIH7IRSF7QSGAA.jpg","width":425},{"height":450,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/4kvPOU7iluEf4hIWYlz5wImdhUA=/800x450/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/GKQVVZZYZBC6BIH7IRSF7QSGAA.jpg","width":800}],"url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/GKQVVZZYZBC6BIH7IRSF7QSGAA.jpg","width":3000},"promo_items":{"basic":{"_id":"GKQVVZZYZBC6BIH7IRSF7QSGAA","additional_properties":{"thumbnailResizeUrl":"http://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/inmESmIx3_jxuSbnDAtCEfMqNWY=/300x0/arc-anglerfish-arc2-prod-gmg/public/GKQVVZZYZBC6BIH7IRSF7QSGAA.jpg"},"caption":"Vice President Mike Pence waves as he arrives at the 171st Air Refueling Wing base, Friday, June 12, 2020, in Imperial, Pa. (AP Photo/Keith Srakocic)","height":2002,"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/GKQVVZZYZBC6BIH7IRSF7QSGAA.jpg","width":3000}},"publish_date":"2020-06-18T13:01:34.432Z","taxonomy":{"primary_section":{"_id":"/news/local","name":"Local News","path":"/news/local"},"sections":[{"_id":"/news","name":"News","path":"/news"},{"_id":"/news/local","name":"Local News","path":"/news/local"}],"tags":[{"slug":"national","text":"National"},{"slug":"news","text":"News"},{"slug":"mike-pence","text":"Mike Pence"},{"slug":"sterling-heights","text":"Sterling Heights"},{"slug":"macomb-county","text":"Macomb County"},{"slug":"engine-house","text":"Engine House"},{"slug":"metro-detroit","text":"Metro Detroit"},{"slug":"politics","text":"Politics"},{"slug":"michigan-politics","text":"Michigan Politics"},{"slug":"national-news","text":"National News"}]},"type":"story","website_url":"/news/local/2020/06/15/vice-president-mike-pence-to-visit-sterling-heights-thursday/","websites":{"wdiv":{"website_url":"/news/local/2020/06/15/vice-president-mike-pence-to-visit-sterling-heights-thursday/"}}},{"_id":"HHRICAVADNEXNMVENK375VTN2E","canonical_url":"/news/local/2020/05/16/tracking-michigan-covid-19-hospitalization-data-trends/","description":{"basic":"Michigan has offered hospitalization data, including inpatients, critical care patients and ventilator use for COVID-19 since April 12, 2020."},"display_date":"2020-06-18T12:52:15.487Z","headlines":{"basic":"Tracking Michigan COVID-19 hospitalization data trends"},"promo_image":{"caption":"Michigan COVID-19 hospital data as of June 17, 2020.","copyright":"WDIV","height":968,"resizedUrls":[{"height":54,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/tikmr3A2fUB1jiEk9COzLF1Q7ys=/96x54/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/ZJT2QTBRHNHO3KMNDX4LFVLL24.png","width":96},{"height":239,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/rZtEDUma_mf4whMwV_5NDjk_I8Y=/425x239/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/ZJT2QTBRHNHO3KMNDX4LFVLL24.png","width":425},{"height":450,"url":"https://gmg-gmg-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/3qpVMOp9P0GxzOPvq9CQIe2d10E=/800x450/smart/filters:format(jpeg):strip_exif(true):strip_icc(true):no_upscale(true):quality(65)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/ZJT2QTBRHNHO3KMNDX4LFVLL24.png","width":800}],"url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/ZJT2QTBRHNHO3KMNDX4LFVLL24.png","width":1280},"promo_items":{"basic":{"_id":"ZJT2QTBRHNHO3KMNDX4LFVLL24","additional_properties":{"thumbnailResizeUrl":"http://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/eFp3SfCbFDLSZyjPkLngZLzKnwc=/300x0/arc-anglerfish-arc2-prod-gmg/public/ZJT2QTBRHNHO3KMNDX4LFVLL24.png"},"caption":"Michigan COVID-19 hospital data as of June 17, 2020.","height":968,"type":"image","url":"https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gmg/ZJT2QTBRHNHO3KMNDX4LFVLL24.png","width":1280}},"publish_date":"2020-06-18T12:52:15.487Z","taxonomy":{"primary_section":{"_id":"/news/local","name":"Local News","path":"/news/local"},"sections":[{"_id":"/news","name":"News","path":"/news"},{"_id":"/news/local","name":"Local News","path":"/news/local"}],"tags":[{"slug":"covid-19-data","text":"COVID-19 Data"},{"slug":"hospitals","text":"Hospitals"},{"slug":"michigan-covid-19","text":"Michigan COVID-19"},{"slug":"michigan-coronavirus","text":"Michigan Coronavirus"},{"slug":"michigan","text":"Michigan"},{"slug":"covid-19","text":"COVID-19"},{"slug":"coronavirus","text":"Coronavirus"},{"slug":"data","text":"Data"},{"slug":"coronavirus-data","text":"Coronavirus Data"},{"slug":"active-cases","text":"Active Cases"},{"slug":"total-cases","text":"Total Cases"},{"slug":"inpatients","text":"Inpatients"},{"slug":"ventilators","text":"Ventilators"},{"slug":"good-health","text":"Good Health"}]},"type":"story","website_url":"/news/local/2020/05/16/tracking-michigan-covid-19-hospitalization-data-trends/","websites":{"wdiv":{"website_url":"/news/local/2020/05/16/tracking-michigan-covid-19-hospitalization-data-trends/"}}}],"section":"News/local","_id":"1e60b3de9404b59806f67d8d0af4645072c4d345b11088b35fb3b82e8583bf2a"},"expires":1592491151145,"lastModified":1592490851145}}};