View: 2020 NHL Entry Draft first round selections

Here are the first round selections from the 2020 NHL Entry Draft held virtually on Oct. 6, 2020.

NY Rangers -- LW Alexis Lafrenière Los Angeles -- C Quinton Byfield Ottawa (from SJS) -- C/LW Tim Stutzle Detroit -- F Lucas Raymond Ottawa -- D Jake Sanderson Anaheim -- D Jamie Drysdale New Jersey -- RW Alexander Holtz Buffalo -- RW Jack Quinn Minnesota -- C Marco Rossi Winnipeg -- C/LW Cole Perfetti Nashville -- G Yaroslav Askarov Florida -- C Anton Lundell Carolina (from TOR) -- C Seth Jarvis Edmonton -- C/LW Dylan Holloway Toronto (from PIT) -- LW Rodion Amirov Montreal -- D Kaiden Guhle Chicago -- LW Lukas Reichel New Jersey (from ARI) -- C/RW Dawson Mercer NY Rangers (from CGY) -- D Braden Schneider New Jersey (from VAN via TBL) -- D Shakir Mukhamadullin Columbus -- RW Yegor Chinakhov Washington (from Calgary via NYR via CAR) -- C Hendrix Lapierre Philadelphia -- RW Tyson Foerster Calgary (from Washington) -- C Connor Zary Colorado -- D Justin Barron26. St. Louis -- LW Jake Neighbours Anaheim (from BOS) -- RW Jacob Perrault Ottawa (from NYI) -- C Ridly Greig Vegas -- C Brendan Brisson Dallas -- C Mavrik Bourque San Jose (from TBL) -- RW Ozzy Wiesblatt