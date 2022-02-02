How to stream 2022 Winter Olympics coverage on Feb. 2-3

NBC is offering streams of the 2022 Winter Games.
Wednesday, Feb. 2-3, 2022 Winter Olympics event streams:
All times are ET.
Streams for events on Feb. 2-3:
- 6 p.m.-1:30 a.m. (Feb. 3) -- Curling, Alpine & Hockey (USA Network)
- 8:05 p.m.-10 p.m. -- Curling, Mixed Doubles Round Robin: USA vs ITA (Vicky Persinger, Chris Plys)
- 10 p.m.-12:45 a.m. (Feb. 3) -- Alpine Skiing, Training, Men’s Downhill (Ryan Cochran-Siegle)
- (Feb. 3) 1:05 a.m.-3 a.m. -- Curling, Mixed Doubles Round Robin: USA vs NOR (Vicky Persinger, Chris Plys)
- (Feb. 3) 1:30 a.m.-12:30 p.m. -- Hockey, Curling & More (USA Network)
- (Feb. 3) 5 a.m.-5:45 a.m. -- Freestyle Skiing, Women’s Moguls Qualifying No. 1 (Jaelin Kauf)
- (Feb.3) 6:45 a.m.-7:30 a.m. -- Freestyle Skiing, Men’s Moguls Qualifying No. 1
- (Feb. 3) 8:10 a.m.-10:25 a.m. -- Hockey, Women’s Prelim FIN vs. USA (Hilary Knight)
- Full coverage: Winter Olympics
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